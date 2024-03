J'ai renvoyé une Dualsense pour cause de drift. Le site de Sony m'indiquait que la garantie d'un an était dépassée. Je me suis donc tourné vers le revendeur (Fnac.com).



Je me demandais si quelqu'un de Gamekyo avait déjà eu affaire à eux.

Si oui, combien de temps est-ce que vous avez attendu pour recevoir votre article réparé et/ou remplacé ?