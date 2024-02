Hello Gamekyo,Je vous partage une vidéo analyse basé sur Halo 3 ODST que j'ai trouvé très intéressante !Un parallèle entre les évènement du jeu, et la divine comédie de Dante.Vous aviez remarqué ces parallèles ? ou cela vous parait tiré par les cheveux ?Vous pouvez avancé vers la 7ème minutes si vous ne voulez pas vous taper la longue présentation de la licence Halo ...

Who likes this ?

posted the 02/28/2024 at 05:36 PM by arrrghl