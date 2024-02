Aikode est un jeu qui s'inspire de pas mal d'univers notamment celui de Nier. Voila une démo entier du jeu, le jeu est prévu sur xbox, PS5 et PC. Le jeu sortira peut-être fin 2024 début 2025 je dirais!

posted the 02/18/2024 at 11:14 PM by lion93