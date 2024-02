1 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 16,978 (1,732,088 )

2 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 10,254 (970,536)

3 [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Spike Chunsoft, 01/25/24) – 10,244 (113,771)

4 [PS5] Persona 3 Reload (ATLUS, 02/02/24) – 9,686 (86,054)

5 [PS5] Granblue Fantasy: Relink (Cygames, 02/01/24) – 8,448 (57,202)

6 [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth (SEGA, 01/26/24) – 8,054 (101,691)

7 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,669 (5,703,258 )

8 [PS5] Marvel’s Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) – 7,415 (283,089)

9 [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth (SEGA, 01/26/24) – 7,164 (125,492)

10 [PS4] Persona 3 Reload (ATLUS, 02/02/24) – 6,811 (46,835)

11 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 5,774 (3,441,562)

12 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,514 (7,689,751)

13 [NSW] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (Bandai Namco, 02/01/24) – 4,507 (29,749)

14 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 4,437 (5,444,069)

15 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,146 (5,293,045)

16 [PS4] Granblue Fantasy: Relink (Cygames, 02/01/24) – 3,855 (25,938 )

17 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 3,770 (1,173,573)

18 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,701 (4,224,784)

19 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 3,418 (1,271,617)

20 [PS5] Helldivers II (SIE, 02/08/24) – 3,358 (New)

21 [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince (Square Enix, 12/01/23) – 3,221 (546,919)

22 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,129 (1,398,398 )

23 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3,055 (1,244,406)

24 [NSW] WarioWare: Move It! (Nintendo, 11/03/23) – 3,030 (165,386)

25 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 2,914 (3,524,549)

26 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet + The Hidden Treasure of Area Zero (The Pokemon Company, 11/03/23) – 2,855 (109,438 )

27 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 2,642 (2,253,657)

28 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 2,532 (1,952,946)

29 [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) – 2,304 (184,981)

30 [PS5] Tekken 8 (Bandai Namco, 01/26/24) – 2,235 (28,125)



1 seule entrée et c'est pas un succès Helldiver 2 qui pourtant à l'international semble bien se vendre. Perso j'ai pas été emballé par le trailer de présentation de ce jeu ressemblant à une sorte de Starship trooper.

J'imagine que ses bons résultats à l'international sont du a un vide de AAA.



Au Japon Tekken 8 devrait rapidement trouver le bac à solde (2 semaines et à la 30ème place ) on vit une drôle d'époque



On notera:

la très bonne résistance de Spiderman 2

le décrochage du dernier Dragon Quest monster (rupture de stock ou pas?)

Zelda Tears of the Kingdom a également beaucoup de mal