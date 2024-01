Il est loin d'être dégueu le nouveau Prince of Persia. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer la nouvelle da mais les phases de plateforme et les combats, même s'ils ne révolutionnent rien, restent tout de même assez sympa dans l'ensemble.



Et vous ? Vous l'avez fini ? Qu'en pensez-vous ? Ce que vous avez aimé, pas aimé, moins aimé ? Quelle note lui attribuez-vous ?