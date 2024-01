Selon de nombreuses sources concordantes, Piranha Bytes, studio derrière des licences telles que Gothic, Elex ou encore Risen, serait sur le point d'être fermé par Embracer qui continue le massacre dans ses effectifs après les fermetures entre autres de Free Radical Design (TimeSplitters) et de Volition (Saints Row).Racheté par Embracer en 2019, le studio n'a sorti depuis qu'Elex 2 qui est loin d'avoir rencontré un grand succès, il n'en fallait pas plus pour que le fossoyeur Embracer exécute sa funeste besogne.Le remake du premier Gothic ne devrait logiquement pas être impacté puisqu'il est en développement chez un autre studio, Alkimia Interactive, à moins qu'Embracer ne décide également de leur mise à mort par la suite.

Like

Who likes this ?

posted the 01/18/2024 at 04:39 PM by stardustx