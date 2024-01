Celles et ceux qui ont fait les Dark Souls connaissent le bonheur infini de trouver une zone cachée dans le jeu : ce sont des lieux immenses, souvent magnifiques et très gratifiant en terme de Lore.Cette zone de Dark Souls III est certainement l'une es mieux planquées de la saga, mais aussi l'une des plus belle.Mieux : son boss final fait directement écho au lore du 1er opus.Bonne (re) découverte