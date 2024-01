Planet Alpha, cette petite merveille indé, est un cinematic platformer réalisé par Tim Börrefors et sorti en 2018.Il a été co réalisé avec le soutien aux indés de Teams 17( Worms).Le jeu vous amène à diriger un astronaute échoué sur une planète hostile et à utiliser un gameplay basé sur le principe du remonte temps.Très originale dans ses tableaux, doté d'une réalisation magnifique et d'une très bonne durée de vie, le jeu a malheureusement été un échec, faute de couverture suffisante. Je vous le conseille vraiment.Dispo sur toutes les plateformes. Bonne découverte