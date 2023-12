Sea of Thieves : https://vginsights.com/game/1172620 = 9.2 millions de ventes.Halo MCC : https://vginsights.com/game/976730 = 6.5 millions de ventes.Forza Horizon 4 : https://vginsights.com/game/1293830 = 6.1 millions de ventes.Halo Infinite : https://vginsights.com/game/1240440 = 5 millions. (joueurs pas ventes)Forza Horizon 5 : https://vginsights.com/game/1551360 = 4.6 millions de ventes.Age of Empires II: DE : https://vginsights.com/game/813780 = 4.1 millions de ventes.Starfield : https://vginsights.com/game/1716740 = 4.1 millions de ventes.Ori and the Will of the Wisps : https://vginsights.com/game/1057090 = 3.6 millions de ventes.Age of Mythology: Extended Edition : https://vginsights.com/game/266840 = 2.3 millions de ventes.Grounded : https://vginsights.com/game/962130 = 2 millions de ventes.Ori and The Blind Forest DE : https://vginsights.com/game/387290 = 1.8 millions de ventes.Age of Empires 4 : https://vginsights.com/game/1466860 = 1.8 millions de ventes.Microsoft Flight Simulator : https://vginsights.com/game/1250410 = 1.6 millions de ventes.State of Decay 2 : https://vginsights.com/game/495420 = 1.5 millions de ventes.Quantum Break : https://vginsights.com/game/474960 = 1.4 millions de ventes.Rise of Nations: Extended Edition : https://vginsights.com/game/287450 = 1.3 millions de ventes.Age of Empires III: DE : https://vginsights.com/game/933110 = 1.2 millions de ventes.State of Decay : https://vginsights.com/game/241540 = 1.1 millions de ventes.Fable Anniversary : https://vginsights.com/game/288470 = 1.1 millions de ventes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MFS X: Steam Edition : https://vginsights.com/game/314160 = 832 000 ventes.Deathloop : https://vginsights.com/game/1252330 = 801 000 ventes.Gears 5 : https://vginsights.com/game/1097840 = 679 000 ventes.Hi-Fi Rush : https://vginsights.com/game/1817230 = 646 000 ventes.Wasteland 3 : https://vginsights.com/game/719040 = 558 000 ventes.Quake 2 Remaster : https://vginsights.com/game/2320 = 507 000 ventes.Ghostwire Tokyo : https://vginsights.com/game/1475810 = 463 000 ventes.Fable - The Lost Chapters : https://vginsights.com/game/204030 = 451 000 ventes.Halo Spartan Assault : https://vginsights.com/game/277430 = 426 000 ventes.Halo Wars DE : https://vginsights.com/game/459220 = 425 000 ventes.Quake Remaster : https://vginsights.com/game/2310 = 423 000 ventes.Tell Me Why : https://vginsights.com/game/1180660 = 328 000 ventes.Psychonauts 2 : https://vginsights.com/game/607080 = 305 000 ventes.Sunset Overdrive : https://vginsights.com/game/847370 = 282 000 ventes.Minecraft Dungeons : https://vginsights.com/game/1672970 = 280 000 ventes.Age of Empires DE : https://vginsights.com/game/1017900 = 279 000 ventes.Gears Tactics : https://vginsights.com/game/1184050 = 198 000 ventes.Killer Instinct : https://vginsights.com/game/577940 = 163 000 ventes.Forza Motorsport : https://vginsights.com/game/2440510 = 141 000 ventes.Pentiment : https://vginsights.com/game/1205520 = 141 000 ventes.Halo Spartan Strike : https://vginsights.com/game/324570 = 109 000 ventes.Minecraft Legends : https://vginsights.com/game/1928870 = 70 620 ventes.As Dusk Fall : https://vginsights.com/game/1341820 = 67 170 ventes.The Bard's Tale IV : https://vginsights.com/game/566090 = 58 364 ventes.Battletoads : https://vginsights.com/game/1244950 = 55 500 ventes.Redfall : https://vginsights.com/game/1294810 = 51 690 ventes.Zoo Tycoon : https://vginsights.com/game/613880 = 49 688 ventes.Bleeding Edge : https://vginsights.com/game/1189800 = 47 910 ventes.Recore : Definitive Edition : https://vginsights.com/game/537450 = 39 518 ventes.The Bard's Tale IV: Director's Cut : https://vginsights.com/game/1091980 = 36 910 ventes.Ms. Splosion Man : https://vginsights.com/game/105420 = 33 023 ventes.LocoCycle : https://vginsights.com/game/224040 = 10 596 ventes.Wasteland Remastered : https://vginsights.com/game/875800 = 6 900 ventes.- Sea of Thieves domine tout les autres jeux.- Les Forza Horizon se vendent très bien.- Les AOE s'en sortent pas si mal.- Ori 2 qui fait de bonne ventes.-Forza Motorsport est un giga flop sur Steam. Forza Horizon a prit le dessus.C'est une maj de ce que j'avais fais en Avril 2023 mais en plus complet et a jour.