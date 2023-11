nouvelle catégorie

L'équipe du Liberl News :

Traduit par la team, The Legend of Heroes Trails in the Sky aura le droit à une fan-trad FR pour début 2024 (Version PC Steam et GOG).Cela fait déjà 6 ans que le projet de traduction à débuter et à l'heure actuelle, la traduction est terminé à 100% !Ils sont en pleine phase de test Alpha avec leurs testeurs pour peaufiner les derniers détails in game : correction ponctuelles, bug, ect... et une version Bêta sera aussi proposée pour les personnes intéressées à tester et apporter leur retour jusqu’à la sortie officielle du patch FR. (Voir leur Discord)Foubou, TWN (Programmeur), Zenki, Dialcore, Zenplain, Aïsoce, Jesuiscontent, Pit, DR Blagueur, Aidown, Eifi, Kalas, Luphomet, Nanami, Reika, Takumi Hazuky, Furan, Karuyo, Machias, Sarusig, Viander, Jehadeu, Kwath, Mihael, Pigeon, Selene613, Ludi, Mitsushi, SoftbrilliantGeekoul, Neta', Fen, Yuki-kun, Zankhyo, Luxphos