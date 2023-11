- À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent découvrir le mode Playgrounds. Il permet de créer des modes de jeu ambitieux, de les partager et de profiter des créations des autres joueurs. Pour cela, des outils sont mis à disposition pour faire son propre jardin !- Plus de 300 objets, dont les balles de baseball, les soldats, les briques de jus de fruit.- Plus de 400 items, comme de l’équipement, des ressources et des consommables.- Plus de 100 ressources à collecter, comme des glands, des cailloux ou encore des baies.- Plus de 400 structures de bâtiments.- Toutes les créatures.- Les objets peuvent être placés n’importe où et même flotter dans l’air.- Les objets peuvent être tournés librement dans les trois dimensions.- Les objets existants, y compris le feuillage, peuvent être déplacés ou effacés.- Possibilités d’utiliser des boutons, interrupteurs et des volumes.- Intégration de gadgets de gameplay : ventilateurs, plaques d’atterrissage, téléporteurs, tableaux des scores, canons laser.changer heure du jeu, changer la musique, positionner des marqueurs de quête, positionner des créateurs de créatures.- Possibilité de créer dans l’actuel jardin ou sur un terrain vierge.- Possibilité de créer avec des amis.En plus de ce mode complètement inédit et clairement bienvenu, la mise à jour 1.3 introduit d’autres fonctionnalités, ainsi que quelques améliorations de la qualité de vie.- Amélioration des options des parties personnalisées.- Les créatures tuées lors de phases de défense rapportent du Raw Science.- Le système de quêtes de BURG.L a été repensé.- Les Milk Molars et les SCA.Bs collectés apparaissent sur la carte.- Possibilité de nommer les tyroliennes.- Possibilité de spécifier le nombre d’items transférés.- Ajouts de deux balles de basket.- Ajouts de trois bibelots de fin de jeu.- Nouvelles structures de bâtiments.- Nouvelle mutation.- Améliorations du système de combat.