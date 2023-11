Monstrueux.CDPR vient de confirmer ce que je savais déjà c'est des brutes.Ca a été entaché en 2020 a la sortie du jeu pour une seule raison avoir voulu sortir le jeu sur PS4.On va pas refaire l'histoire moi c'était surtout les crashs qui m'avait rendu malade même si j'avais kiffé énormément le jeu et déjà platiné le jeu a l'époque.2023 version ps5 je replatine le jeu et avec un peu de retard suite aux nombreuses sorties je lance enfin le DLC.30 euros c'est pas rien tout de même.Un peu sceptique au début je l'avoue je me dis dans ma tête que c'est pas possible qu'il nous sorte un dlc a la hauteur de ce qu'ils ont fait avec Blood and wine a l'époque.Voici mon avis après avoir terminé les 5 fins.Je vais être clair cest une énorme claque vidéo ludique que je viens de recevoir.Jetais clairement pas prêt.Peut étre MON expérience 2023.Déjà techniquement c'est de la FOLIE furieuse.On voit clairement qu'on a abandonné les consoles old gen qui était plus que des boulets.Les visages d'abord sont bluffants.Et pas seulement ceux de Idris elba ou les protagonistes principaux.Meme des PNJ de seconde zone ca rends tellement bien .En fait de jour c'est beau mais tout ce qui est de nuit ou en intérieur c'est puissant.les lumières les ambiances tout ça couplé a un design général génial et sans faute de goûts le dlc ma vraiment sidéré quasi tout le long.On est vraiment sur LE jeu next gen par excellence.Puis cette direction artistique ce chara design c'est vraiment pour moi un délice de tous les instants.Même sur la mise en scène on a clairement fait un bond en avant ils ont tenté des nouvelles choses et c'est a chaque fois impressionnant.Il y a beaucoup mais vraiment beaucoup de détails c'est vivant cohérent (malgré quelques bugs persistants)Un plaisir de se balader un peu partout et d'entendre de vrais conversations ou de voir des PNJ faire des choses réalistes.On est pas sur du rockstar mais il y clairement énormément de taf et surtout assez pour ne jamais nous faire sortir du jeu.Clairement on peut le dire visuellement c'est le futur.Mais ce qui m'a complètement retourné c'est l'histoire et les personnages.Jai été ensorcelé par l'intrigue ,pris par l'ambiance générale et j'ai savouré les dialogues et l'écriture générale (voix incroyables ).C'est ULTRA prenant ya des scènes tellement bien faites on s'y croirait (la scène de la soirée ou le spectacle c'est saisissant)Cette nouvelle zone Dogtown est clairement un beau clin d'oeil a New York 1997 .Une zone où traine la désolation ou les flics ne font pas la loi une décharge a ciel ouvert.En plus de la trame principale on a quelques contrats a faire dont quelques un très sympa avec un peu d'humourCe qui m'a retourné le cerveau aussi c'est les fins.Un conseil faites les toutes vous allez halluciné.C'est pas juste 5 cinématique ya du vrai contenu et certaines d'entre elle vont vraiment vous mettre une gifle.Va y avoir des vrais choix à faire et certains sont clairement a contre cœur.Une fin en particulier ma vraiment mis le moral à zéro en tout cas qu'elle Sensation bizzare quand ça va pas dans notre sens mais quand c'est bien exécuté il n'y a rien a dire.Signalons aussi l'ost juste folle .J'étais un peu resté sur ma faim de ce côté sur le jeu de base mais là ils ont. Mis le paquet autant sur les musiques que celle d'ambiance une superbe réussite.(Quel kiff de jouer du pompe sous techno en arrachant des bras)Bref c'est sûrement LE meilleur contenu additionnel que j'ai fait avec ceux de tw3.L'atmosphère incroyable qui se dégage,les personnages attachants,la trame qui va vous prendre aux tripes de plus en plus en avançant,les dialogues et l'écriture excellente,la musique parfaite... GG au studio taf monstrueux ambitieux résultat bluffant.PREMIOS!!!!