Pendant les 13 années d'attente, Remedy a pu essayer, peaufiner leur formule. Si tout n'est pas encore parfait, il faut reconnaitre que le studio est arrivé à une certaine maturité et va alors déployer tout son savoir-faire narratif afin de brouiller les pistes pour le joueur, entre réalité et fiction, que ce soit pour les personnages mais aussi pour Sam Lake, le créatif du studio.

Niveau gameplay, cette suite avait été annoncée comme un vrai "survival horror". Malheureusement, promesse à moitié tenue tant le jeu est pauvre en terme de "survival", avec des munitions à foison et trop peu de créatures pour renouveler la menace. Mais le studio, conscient de sa faiblesse, ne s'est pas reposé, proposant plus d'exploration et moins de combat afin de varier les situations de jeu.

Pour la partie "horror", de ce côté-là le studio frappe fort, avec quelques scènes d'anthologie qui resteront en mémoire. Alan Wake 2 n'est pas parfait, le narratif prenant selon moi trop souvent le pas sur le côté ludique, mais je préférerai toujours un jeu qui prend des risques, quitte à se prendre par moment les pieds dans le tapis, plutôt que la pelletée de AAA interchangeables comme des bidons de lessive