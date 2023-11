"Nous allons fournir les outils, et quelqu'un va créer quelque chose de magique... Cela pourrait même être meilleur que notre propre expérience Grounded !" Directeur du jeu- Mode Forge pour Grounded- Créez des puzzles, des arènes de combat, des mini-jeux, placez l'IA et plus encore- Créez vos propres niveaux à partir de zéro- Aucune limite au nombre d'objets- Des centaines d'améliorations et de changements de système.- C’est précisément ce que la mise à jour Grounded Make It And Break It vous permet de faire. Avec le tout nouveau mode Playgrounds, vous pouvez créer vos propres niveaux à partir de zéro, avec une suite d'outils de conception à votre disposition. En utilisant soit l'arrière-cour préexistante, soit un bac à sable vide comme point de départ, vous pouvez créer des bâtiments, placer des obstacles, des meubles et même des générateurs de créatures qui lâcheront des ennemis quand vous le souhaitez.