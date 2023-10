Hello!Pour les aficionados de retro du site, j'ai fait une vidéo sur Hagane, cette perle caché de la SNES, souvent considéré comme l'un des jeux les plus difficile de la machine (sans être mauvais ou mal foutu). Je vous présente le jeu dans les grandes lignes (manuel et boite compris) puis j'enchaîne sur un run sans mourir une seule fois, c'est ici :

posted the 10/27/2023 at 04:10 PM by fdestroyer