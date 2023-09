Recevez jusqu'à 14€ en points Or pour un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online

Des points or bonus jusqu'au 8 octobre !Offre spéciale: vous pouvez obtenir jusqu'à 14 € en points or en vous abonnant pour 12 mois au service Nintendo Switch Online* !Si vous souscrivez, prolongez ou renouvelez** un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online ou Nintendo Switch Online + Pack additionnel, vous gagnerez 20 % de la valeur de votre achat en points or !Offre valable jusqu'au 8 octobre➡️ Abonnements individuels de 12 moisRecevez 4 € en points or pour un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online.Vous payez 19,99€ et obtenez 4€ en point or, soit un prix final de 15,99€ en considérant l'utilisation prochaine des points pour un futur achat.Recevez 8 € en points or pour un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel.Vous payez 39,99€ et obtenez 8€ en point or, soit un prix final de 31,99€ en considérant l'utilisation prochaine des points pour un futur achat.➡️ Abonnements familiaux de 12 moisRecevez 7 € en points or pour un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online.Vous payez 34,99€ et obtenez 7€ en point or, soit un prix final de 27,99€ en considérant l'utilisation prochaine des points pour un futur achat.Recevez 14 € en points or pour un abonnement de 12 mois au service Nintendo Switch Online + Pack additionnel.Vous payez 69,99€ et obtenez 14€ en point or, soit un prix final de 55,99€ en considérant l'utilisation prochaine des points pour un futur achat.Vous pourrez ensuite utiliser ces points or pour obtenir une réduction sur votre prochain achat sur le Nintendo eShop (1 point or équivaut à une réduction de 0,01 €).* Offre valide une seule fois par compte Nintendo, les points or seront distribués DANS LE MOIS QUI SUIT l'achat ou le renouvellement.** Les abonnements achetés via renouvellement automatique sont inclus.Xff