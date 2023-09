Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, je repense très fort à un des jeux de mon enfance, sorti sur les micro 8 bits de l'époque.Je parle du jeusorti en 1986Le jeu se passe dans une ville en open world où il faut traquer et arrêter des trafiquants en voiture, mais on oublie vite la mission pour se promener en voiture dans la ville, essayer de respecter le trafic routier, consulter la map, etc, je sais pas si vous vous en rendez compte mais ça avait tellement l'air réaliste pour nous, et ça donnait un vrai sentiment de liberté sur terrain de jeu aussi vaste, et il fallait aussi gérer l'essence et veiller à ne pas trop prendre de point de pénalités en grillant les feux ou en causant des accidents, bref c'était magique.