On voit beaucoup de news autour de l'IA ces derniers temps et ce n'est pas prêt de s'arrêter.



Même s'il est difficile de cerner le futur, pour vous l'IA va-t-elle brider la création humaine ?



Chatgpt peut produire des disserts, Midjourney des visuels, d'autres de la musique...etc. C'est encore loin d'être parfait mais on en est qu'au début, tout sera sans nul doute perfectionner jusqu'à ne plus vraiment distinguer un auteur humain d'une IA.



Ce recours à la facilité ne risque-t-il pas pour vous de brider la création humaine, d'autant que ces contenus ne se reposent que sur des productions déjà existantes ?



Ok, l'être humain faisait déjà plus ou moins déjà pareil en s'inspirant souvent d'œuvres précédentes pour créer la sienne (Tolkien s'est bien inspiré de la mythologie nordique pour le Hobbit et le Seigneur des anneaux) mais là, avec l'IA, il y aurait peut-être un réel risque de sur-place.



Perso, je trouve qu'on commençait déjà à tourner en rond.

En terme de SF par exemple, beaucoup d'idées ont été posées entre la fin des années 50 et la fin des années fin 90 (Philippe K.Dick, Azymov, Franck Herbert, Alan Moore (un peu plus récent) ), les idées nouvelles se font déjà assez rares mais peut-être que je me trompe.



Qu'en pensez-vous ?