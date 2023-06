- Les améliorations individuelles sont désormais déverrouillées via Car Mastery.- Chaque voiture prendra environ 2 heures pour être maîtriser, avec 50 niveaux de mises à niveau à débloquer.- Des tonnes de courses et de voitures exclusives .- Nouveau système de personnalisation avec Car Points et Car XP .- Avancement professionnel .- Nouvelle IA .- Assistance post-lancement .- Champ de vision personnalisable.- Les aides du jeu sont également complètement reconstruites, donc des choses comme l'ABS et le TCS n'auront plus d'effets secondaires négatifs.- Ingénieur de course personnel.- Physique réécrite.- Le jeu sera en 4K 60 fps sur Xbox Series X.- Pas de microtransactions.- Tout ce dont vous avez besoin dans la voiture pour passer au niveau supérieur se gagne en jouant.- 20 pistes.- 500 voitures au lancement.- Repères de FM3 et FM4.- Charges de carburant.- Plusieurs catégories seront mises en avant tout au long de votre progression dans ce que le studio appelle la « Builder’s Cup », basée sur trois piliers qui sont l’expérience, la construction et la domination.- Chaque épreuve commence par des essais libres durant lesquels vous devez remplir plusieurs objectifs, puis viennent les autres sessions jusqu’à la course.- En gagnant des courses, vous gagnez de l’expérience ainsi que de nouvelles pièces pour votre voiture, mais aussi des « car points » pour certaines améliorations. Du châssis au moteur en passant par toutes les pièces comme l’échappement, les freins, pneus ou encore la carrosserie... tout est modifiable et surtout upgradable afin de façonner la voiture ultime.- Le studio a souligné qu’à chaque fois que vous conduisez une voiture, que ce soit en solo, en carrière ou en multijoueur, vous gagnez de l’expérience et des car points pour améliorer vos bolides.- Turn10 a également précisé que les drivatars, ces voitures conduites par l’IA, sont plus fins que jamais. Les développeurs assurent qu’ils ne trichent jamais et qu’il n’y a aucune malice, ils reproduisent simplement la conduite d’un comportement humain.- La physique, un aspect souvent très critiqué de Forza Motorsport, a également été améliorée avec notamment un nouveau système de suspensions, une revue du poids des voitures et un aérodynamisme amélioré.