Capcom vient de lancer un sondage en ligne afin de tester vos connaissances et préférences autour de leur licence phare, Resident Evil... ainsi que vous souhaits en terme de remake !Personnellement, le choix fut vite fait : Code Veronica reste l'épisode qui mérite le plus une remise au goût du jour, afin de sublimer l'atmosphère et le scénario série Z que l'on connaissait si bien à la série.Et vous, quel sera votre choix ?