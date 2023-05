Ho my god, les changements annoncés sur sens critique n'auront pas lieu. Mais quelle com de merde ! https://senscritique-com.medium.com/la-note-la-vraie-senscritique-sinvite-sur-vos-plateformes-de-streaming-d69459a81325

Who likes this ?

posted the 05/04/2023 at 11:17 AM by sweetchukk