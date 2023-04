Petit Highlight de cette semaine de ranked comme d'hab. Pas de ragequit et pas d'insultes ce coup ci, mais des matchs sympa !Et plus qu'1 mois et 3 jours avant SF6 ! Je pense etre tres actif sur Youtube à la sortie et publier un max de choses sur Ken, des matchs, des combos, des tutos, etc. Je pense que je vais aussi lab Cammy et Lily, elles ont l'air intéressantes