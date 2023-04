Je joue au tout dernier F-Zero sortit avant que la série n'entre en hibernation interminable : F-Zero Climax. Selon moi c'est l'un des plus beau Mode 7 jamais sortit. Je raconte un peu l'histoire de F-Zero, en fait je radote pendant 15 minutes, soit toute la vidéo.

Who likes this ?

posted the 04/20/2023 at 06:54 PM by fdestroyer