nouvelle catégorie

Synopsis :

Hier soir est sorti le 1er épisode de l'adaptation animé d'Oshi no Ko sur ADN d'une durée de 1h30.Actuellement, les retours sont très positifs au point de finir dans le top 1 en vote sur le site MyAnimeList (ce qui est assez rare pour le coup).Concernant le manga, l'auteur et scénariste et Akasaka Aka (notamment connue pour son manga Kaguya-sama Love is War qui c'est terminé en décembre 2022 et adapté en animé en 2018 ), et la dessinatrice est Yokoyari Mengo.Le docteur Gorô est obstétricien dans un hôpital de campagne. Il est loin du monde de paillettes dans lequel évolue Ai Hoshino, une chanteuse au succès grandissant dont il est "un fan absolu". Ces deux-là vont peut-être se rencontrer dans des circonstances peu favorables, mais cet événement changera leur vie à jamais !Le Synopsis résume le strict minimum comme tous les trailers sortis à ce jour qui en montre très peu ne dévoilent que les premières minutes du 1er épisode....Cependant, pour avoir vu l'épisode je trouve ça totalement normal comme il s’agit d'une grosse introduction et quese met en place à la fin du première épisode. Ça reste assez compliqué de faire un résumé sans se gâcher la surprise comme les dernières minutes sont très surprenantes et inattendues.Malgré une direction artistique colorée, Oshi no Ko c'est un seinen, drame psychologique réaliste mêlant show-business et quête de vengeance.https://www.youtube.com/watch?v=ijxs5m4EmiM&tPour commencer, je tiens à préciser que je n'ai pas lu le manga et que ça a été une totale découverte pour moi.Malgré un début assez spécial et "bizarre" O.o, une fois les 15 première minutes passé, on comprend à peu près le concept de l'anime, et par la suite le reste et plutôt bien et écrit et intéressant sans trop tombé dans l’ennuie ou dans le cliché de niaiserie suite au fait que l'on suis l'anime du points de vue de 2 enfants, mais je peux vous assurer qu'arriver à la fin du 1er épisode je me suis pris une sacrée claque suite à une foule d'événements assez surprenants qui prend un ton assez mature.J'ai trouvé la réalisation vraiment réussie, que ce soit l’animation, la mise en scène, les ost, les doublages japonais et surtout l'écriture du scénario....Je ne pense pas que cette anime plaira à tout le monde comme on est sur un genre d'anime destiné à un publique de niche, mais pour les habituées de consommateur d'animées, je vous recommande au moins de voir le 1er épisode jusqu'au bout car la fin déterminera vraiment si la suite ou le concept va vous plaire ou non.J'attends de voir les prochains épisodes voir comment tout ça va se développer, mais pour le moment c'est une franche réussite que je recommande.