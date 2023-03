hello!

je suis pas mal avancé dans MP remastered.

c'est vraiment chouette même si le cheminement est un peu old school

je viens d'avoir le diffuseur d'onde (après la tour de lumière et les 3 pirates "fantomes" qui ressortent de la plante morte)

on m'indique où aller sur la carte mais je trouve pas le chemin. Je suppose que c'est via la chaufferie/noyau d'energie via la porte fermée mais l'eau est encore "haute" et les ascenseurs baissés sous l'eau ...

comment vider l'eau svp??

merci