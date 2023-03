Bonjour à tous, nouvelle critique posée,plus courte mais de meilleur humeur pour l'un des meilleurs jeux PS5, RETURNAL. Je n'ai peut être pas assez parlé des défauts du jeu mais que voulez vous, c'était une telle belle surprise.la vidéo est bien plus courte que sur God of War où on sentait que j'avais beaucoup de ressenti contre le titre...Bref en espérant que cela vous plaise.PS petite question que surement beaucoup vont trouver très bête, mais... on peut donc utiliser les musiques de jeux? Je sais que lorsqu'on utilise les musiques en général notre video est striké pour droit d'auteurs (j'avais eu le soucis pour des vidéos de vacances de familleMais cela serait possible que je mette alors les musiques des jeux ou de film dessus? (bon évidemment moi je ne compte de tout façon pas me faire d'argent du tout sur mon compte à 40 abonnés mais pas envie non plus que ma vidéo soit supprimée)Merci ! Bonne soirée et bon jeu