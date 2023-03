Eh bien ça y est.https://zupimages.net/viewer.php?id=23/11/3osd.jpgAvec les précieux conseils de la communauté : https://www.gamekyo.com/blog_article468740.htmlJ'ai profité du fait que je devais investir dans un PC pour y inclure le jeu dedans même si je reste avant tout un joueur console. Mais ça me permettra d'avoir toujours un choix de jeu plus large sans me prendre la tête.Pour ceux qui l'auraient oublié il y a actuellement les soldes sur Steam du 16 au 23 Mars .Grâce à celles ci j'ai pu me procurer Spiderman Remastered + Miles Morales, Days gone, Horizon zero dawn et god of war a 136.65 au lieu de 259,99 €. D'autres suivront surement à l'avenir.J'ai pu tester Spiderman hier et c'est magnifique, Insomniac sont des bruts et il me tarde deja devoir à quoi ressemblera Spiderman 2.Merci encore pour vos conseils et bon jeu à tous