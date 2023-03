Bonjour tout le monde !Je cherche pour écran un support bras articulé qui puissent se clipser et laisser donc toute l'espace sur le bureau. Cependant, j'ai un pc dont l'épaisseur est de 13cm.La plus proche référence que j'ai trouvé peut aller jusqu'à 12,8cm.Apparemment, il y a des astuces comme cellle ci-dessous pour augmenter la limite, mais j'aimerais éviter.Si vous avez d'autres références, ou d'autres astuces je suis preneur.

Who likes this ?

posted the 03/14/2023 at 09:37 AM by aggrekuma