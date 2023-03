Je suis étonné que personne n'en ait encore parlé ici, mais il y a une petite polémique entourant les jeux sélectionnés pour les prochains jeux olympiques du Esport, j'ai rassemblé quelques morceaux d'articles en parlant ainsi qu'une vidéol’eSport s’invite aux Jeux Olympiques mais c’est globalement décevant pour les fans.Cet été, l’eSport sera célébré lors des JO à SingapourLes 9 disciplines choisies sont particulièrement décevantesPas de ténors de l’eSport mais des jeux simulant le “vrai” sportL’année prochaine, c’est Paris qui accueillera les prochains Jeux olympiques. En attendant, l’eSport s’offre une occasion de briller à haut niveau à Singapour dans les mois à venir. En effet, les jeux vidéo sont considérés comme une discipline sportive à part entière depuis plusieurs années. Il est donc logique de les voir s’incruster au programme des JO.L’Olympic Esports Series 2023 est tout ce qu’il y a de plus officiel, organisé par le Comité International Olympique (CIO). Si les amateurs de jeux vidéo s’en réjouissent, ils vont rapidement déchanter. Les jeux les plus populaires auprès du public, comme League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty ou Super Smash Bros ne seront pas au programme. Des jeux vidéo aux Jeux olympiques, oui, mais des jeux vidéo qui simulent le sport, “le vrai”.Il a déjà fallu beaucoup de temps avant que l’eSport soit considéré comme un sport à part entière. S’il y a du mieux dans ce sens, tout n’est pas encore gagné pour cette discipline. Pourtant, elle profite d’un engouement croissant au fil des mois.Ainsi, l’Olympic Esports Series 2023 proposera de suivre des compétitions de jeux vidéo qui reprennent des “vraies” disciplines sportives. Comme le sport automobile, la danse, le tennis, le taekwondo ou encore le cyclisme. Les e-échecs y seront même représentés. De quoi faire tressaillir les amateurs d’eSport ? Pas sûr.Les participants s’affronteront alors sur Just Dance, Gran Turismo, Tennis Clash, ou encore WBSC eBASEBALL™ : POWER PROS.Voici la liste officielle :Pour les aficionados, les finales se tiendront en direct et en personne à Singapour du 22 au 25 juin 2023. Si vous vous sentez d’attaque, vous avez la possibilité de déposer votre candidature pour faire vos preuves. En effet, la période de qualifications est ouverte aux professionnels et aux amateurs jusqu’au 15 mai prochain.Lors de la toute première édition, qui avait lieu en 2021 à Tokyo, l’événement avait attiré 250 000 participants issus de 100 pays différents. Reste à voir l’intérêt du public pour cette deuxième édition imminente. Malheureusement, avec les jeux choisis cette année, les fans d’eSport auront probablement du mal à s’y retrouver. Mais ne perdons espoir : un jour viendra où les jeux à l’affiche correspondront à ce que suivent les aficionados habituellement. Peut-être…