Ce qui compte vraiment dans ce SOP, c'est son gameplay, et de ce côté la Team Ninja nous a régalé. Vous avez ici deux types de contre : le classique qui permet de se protéger de toutes les attaques physiques et qui ne consomme que très peu la barre d'endurance ; et celui avec l'égide spirituel, qui permet de contrer les attaques magiques, en réduisant rapidement votre barre d'endurance, mais permettant aussi de reprendre des MP.

Avec, vous pouvez réaliser des techniques plus puissantes ou de la magie, qui est le seul moyen de faire baisser rapidement la barre d'endurance pour tuer les ennemis d'un coup. Un système simple à prendre en main, mais qui prend tout son sens contre les boss où il faut jongler entre les différents contres et esquives, donnant des combats épiques, le tout mélangé avec un nombre impressionnant de classes qui renouvèlent le plaisir de jeu.

SOP a certes une technique cassée, voire médiocre par moments, et pourtant, passé le premier niveau très peu engageant, le reste a été un plaisir de chaque instant, se permettant même d'avoir un épilogue qui offre une nouvelle vision au premier Final Fantasy. Classe !