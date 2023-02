Salut ! Pourquoi KAA ? Pourquoi ce vil boa méchant, idiot et pleutre ? C'est à cause du flipper et les jeux d'arcade, un high-score mérité 3 lettres et souvent pré-rempli AAA, donc pour aller plus vite (et fainéantise) j'ai juste changé la 1ère lettre en K et comme je connaissais Kaa de kipling et Disney... voilà... Pardon et Merci