Dans la peau de Chai, un jeune homme complètement stupide mais au grand cœur, vous allez devoir affronter une megacorporation qui a de sombres projets.

Si le scénario n'est pas spécialement ce qui vous retiendrez du jeu, je ne peux que saluer l'effort fait pour vous tenir un minimum en haleine, avec en prime une VF d'une qualité que je n'avais pas vue depuis très longtemps, rendant les personnages vraiment attachants.

Niveau gameplay, qui est le cœur du jeu, c'est de l'action rythmique où plus vous serez en rythme, plus vous ferez de dégâts. Mais ne vous inquiétez pas : si vous n'avez pas l'oreille musicale, le jeu s'adaptera à votre rythme, et vous ferez seulement moins de dégâts.

Le démarrage est un peu poussif, avec beaucoup de tutos, peu de combo, mais tout va se dégripper passé les 2 premiers niveaux, avec l'arrivée des combo à duo, des contres, et bien sûr des duels musicaux qui donnent des affrontements épiques, surtout contre les boss.

Facile d'accès afin que tout le monde puisse s'y amuser (et n'oublie pas les gros gamers), ce HiFi m'a fait l'effet d'une cure de vitamine, et il n'aura aucun mal à se faire une place dans mon cœur. Une mandale.