- Phil Spencer reconnait que l'année 2022 de Xbox est pas au niveau car aucun gros jeu.



- Il reconfirme Starfield et Forza Motorsport pour cette année. (Et puis aussi sachant que Starfield est un jeu que nous pourrions mettre en évidence dans sa propre émission et ensuite commencer 2023 avec un bon élan, et comme vous l'avez dit, je pense que nous en avions besoin).



- Il est content de l'accueil positif des joueurs pour Hi-Fi Rush.



- Xbox est au conseil d'administration de l'ESA (E3). (c'est Phil Spencer qui le dit). (Comme je l'ai dit, nous faisons partie du conseil d'administration et nous voulons nous assurer que nous faisons tout notre possible pour contribuer au succès de l'E3).



- Phil dit que : Halo restera d'une importance cruciale pour ce que fait Xbox, et 343 est d'une importance cruciale pour le succès de Halo.



- Phil est beaucoup plus confiant maintenant pour le rachat de Activision Blizzard qu'au début.



- Il parle aussi de la série The Last of Us et n'oublie pas de félicité l'équipe de Druckmann.