Après s'être révélé comme un monument du survival horror en 2008 sur Xbox 360 et PS3, Motive Studios relâche la bête Dead Space en nous proposant un remake très ambitieux.L'attente a été longue, mais valait elle le coup?Retournons ensemble sur USG Ishimura pour nettoyer la menace nécromorph et découvrons ou redécouvrons cette pépite,oh combien appréciée par une grosse communauté de fans...[center][/center]

posted the 01/26/2023 at 10:31 AM by baleog57