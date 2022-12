En l'absence de VF pour le jeu Crisis Core FFVII, on a décidé de proposer un doublage au trailer de lancement. À cette occasion, j'ai réuni une bonne partie du cast du doublage de Final Fantasy VII + quelques nouveaux pour les personnages inédits. [video]https://www.youtube.com/watch?v=54OQIV_bCvw[/video]

Like

Who likes this ?

posted the 12/20/2022 at 06:09 PM by mauvaisjoueur