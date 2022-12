Bah c'est pas avec celui que mon envie de jeu arcade sera assouvi...J'avais envie de l'aimer car j'aime la D.A même si ça peut faire kitch, j'aurai aimé qui pousse le truc à fond pour nous sortir un jeu complètement en cell shading. Sinon c'est propre c'est plutôt joli mais qui manque d'identité à cause du principal défaut du jeu, j'y reviendrai plus tard.Les sensations sont là, ça se conduit bien c'est nerveux, on maitrise les dérapages, l'impression de vitesse est bien rendue quand on est à haute vitesse.Les musiques... je suis complètement allergique au rap/hip hop qui est la ligne directrice de cet épisode. C'est une question de goût, ce n'est pas pour moi. Les quelques morceaux électro que j'ai entendu passé bien. Il doit y avoir un bug car j'ai beau appuyé sur la touche pour passer les morceaux... ça fonctionne pas.Dommage que l'on ne peut pas personnaliser la tracklist du jeu dans les options.Alors qu'est ce qui fait que le jeu me tombe des mains ?C'est récurant au jeu de ces dernières années... c'est ce putain de monde ouvert !!!Pourquoi ? C'est quoi l'avantage ? C'est plus simple et moins cher pour les développeurs ? Rendez moi mes menus où je sélectionne ma course, je choisis plusieurs environnements différents avec des tracés, des courbes développés pour avoir le max de sensation. Un écran de chargement plus tard et c'est parti ! C'est simple pas besoin de plus. C'est autre chose que de slalomer entre des immeubles qui se ressemblent tous. Rien à carrer de rejoindre un point de rassemblement à l'autre bout de la map surtout que c'est prétexte à l'autre défaut des jeux actuels...Le scénario...Encore une fois, pourquoi ? Pourquoi ils s'obstinent à nous infliger ça ? C'est toujours affligeant de nullité.C'est simple, Sur une échelle de 2 à 76, et là je préfère prendre large, de 2 à 71 c'est toujours des protagonistes trop "coooools", de 72 à 75, on est l'élu qui conduit comme un dieu, et seulement a 76 on nous impose des gars qui parlent touuuuuuuut le temps. J'ai été obligé de couper les voix dans les options devant ce viol auditif. Car les dialogues sont d'un niveau de tocarditude totalement lunaire et mal joué en plus, je comprend même pas comment ça peut être validé.Bref, l'époque avec de vrais jeux arcade me manque.