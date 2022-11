Petit Let's play trioliste en compagnie d'Iglou, Nekomiou et moi même sur Elden Ring, dans une soirée chill où se mêlent rigolades, envahisseurs, combats éclatés et jurons en tout genre !Bon visionnage.

posted the 11/23/2022 at 11:15 PM by obi69