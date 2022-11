Bonjour,Je voulais savoir si on avait des nouvelles de Harry Potter : Magic Awakened (La Magie Émerge, chez nous) ?Il s'agit du jeu mobile sorti en Chine depuis pas mal de temps maintenant dont le lancement dans le reste du monde devait se faire en 2022Or nous somme le 12 Novembre et toujours aucune nouvelle...Certes ce n'est pas Hogwarts Legacy mais le jeu me donnait envie.Je remets une petite vidéo du jeu :