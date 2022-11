L’histoire n’est également pas le point fort : énigmatique et manquant de clarté (notamment sur son lien avec le premier volet), elle ne parvient pas à rendre attachante son héroïne, même si quelques retournements de situation viennent pimenter la progression. Malgré un travail techniquement bien plus abouti, cette suite – malgré tout très bonne – s’avère pourtant moins marquante.

Le système des points de compétence, à acquérir en trouvant certains objets, s’avère plus discutable : par réflexe, on privilégiera l’amélioration de l’énergie vitale ou de la force… pour regretter ensuite d’avoir négligé le niveau de piratage des machines, primordial pour avancer.

Le level design est très bien étudié, d’autant qu’il faut parfois naviguer entre 2 dimensions, et la progression se fait évidente : à aucun moment je me suis retrouvé réellement bloqué.

La réalisation graphique toujours typée rétro est réussie, avec des décors et des ennemis d’inspiration mésopotamienne conférant à Axiom Verge 2 un cachet unique, le distinguant clairement de son prédécesseur.

Who likes this ?

posted the 11/12/2022 at 08:23 PM by obi69