Salut !Je viens de finir The Quarry et euhhh...C'était pas terrible..Tout le budget est passé dans les graphismes qui sont superbe.Mais niveau scénario, c'est pas ça !!J'avais beaucoup aimé Until Dawn.Par contre je n'avais pas aimé leurs jeux ensuite :- Hidden Agenda- The Dark Pictures Man of Medanà chaque fois le scénario me pose problème.Dans The Quarry par ex, on nous expose les "monstres" dans la première heure de jeu (même problème dans Man of Medan).Ça casse toute la tension pour ma part !Un film/jeu/livre d'horreur doit installer une tension progressivement..Les personnages ont des réactions complètement cons à certains moments ???!Genre :- À plusieurs reprises, en observant bien le décor, on peut voir des trucs "anormaux" comme des lumières au loin dans des maisons.. etc. Les personnages disent "oh c'est probablement rien" .. ?- Après la première attaque des loups garous (sur Nick), presque tout le monde se réfugie dans le chalet mais il laisse la porte d'entrée grande ouverte x)- Emma qui se retrouve seul sur l'île, elle se filme pépouze pour ses "followers". Elle entend un bruit dans le cabanon alors qu'elle est censé être seule, elle n'a aucun stressEt en plus la fin est expéditive.La vieille on n'a presque aucune explication??Bref, aussitôt revendu ..Vous en avez pensez quoi?