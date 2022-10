Près d'une décennie avant Gotham Knights, il y'avaitpar les mêmes développeurs de chez Warner Bros Montréal.Un jeu qui a souffert d'être sorti après Arkham City et pour patienter avant l'opus next gen Arkham Knight, reprenant beaucoup du gameplay de ces précédecesseurs mais qui a aussi tendance a être sous estimé.Car oui le jeu a beaucoup de qualités a commencer par son scénario et la caractérisation de Batman, plus jeune et moins expérimenté, vu comme une légende urbaine par la population et le GCPD.Le jeu s'attarde beaucoup sur la relation qu'entretient Batman avec ces ennemis (la rencontre avec le Joker) mais aussi ces alliés (Alfred, Gordon) ce qui est logique car chronologiquement nous sommes dans la 2ème année d'activité du Chevalier Noir.Un autre point fort du titre, les combats de boss, certainement les meilleurs de la série si on excepte Mr Freeze dans Arkham City. Rien que se rappeler le combat épique 1vs1 contre Deathstroke dans le bateau du Pingouin ou celui contre Bane en haut de la tour du Royal Hôtel.Beaucoup de séquences mémorables dans ce jeu qui n'a rien a envier a ces grands frères, même si il pêche un peu sur sa finitionSi on rajoute a ça son ambiance de Noel qui rajoute un certain cachet au titre et la bonne idée d'exploiter des méchants moins connus (Copperhead, Anarky, Lady Shiva)Certes le jeu ne révolutionnait pas la formule mais c'est compréhensible car ce n'était pas les créateurs de la série qui se sont occupés du titre. De fait s'appuyer sur une formule qui marche était logique et il y'avait malgré tout de très bons ajouts comme la Batcave ou le mode détective plus poussé.Mention aussi au DLC coeur de glace qui est excellent.Pour finir j'ai également envie de dire que c'est l'opus qui a les meilleurs bandes annonces, j'en partage quelques unes :Et le mot de la fin : A quand un remaster ?!