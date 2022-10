OGAXtreme

Salut la compagnie ! Aujourd'hui petit défi que je me suis lancé sur SIFU un excellent die and retry sauce kung fu qui a été addictif au possible pour ma part !Je vous laisse profiter de ma modeste performance maison et j'en profite pour connaître votre avis sur le jeu. Qu'avez vous pensé de Sifu ?Enjoie !Retrouvez moi sur Youtube :Ozymandia Gaming Adventure