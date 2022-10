Un combat à mort pour tous les fans de Resident Evil !Resident Evil Re:Verse est une bataille placée sous le signe de la survie et de la vengeance, dans laquelle quatre à six joueurs se battent à mort.Des personnages bien connus s’affrontent et se battent contre de terrifiantes créatures issues de la série Resident Evil.Faites un retour en force !Un combat à mort pour tous :Bataille sous le signe de la survie et de la vengeanceLes personnages phares de la série Resident Evil se rassemblent pour un combat à mort de 5 minutes dans lequel le joueur avec le plus de points gagne.Une vaste palette de personnages sont jouables, allant de types équilibrés pour les débutants à des types plus techniques pour les vétérans.Trouvez un personnage adapté à votre style et votre niveau de jeu !Et même si vous êtes vaincu au combat, vous pouvez renverser la situation et vous venger grâce aux armes biologiques !Renversez la situation avec les armes biologiques !Collectez des capsules de viruspour vous transformer enun monstre redoutable !Vaincu dans le match ? Vous avez perdu une bataille, pas la guerre !Les joueurs vaincus peuvent réapparaître sous forme de puissantes créatures capables de renverser le cours de la bataille.Ils peuvent non seulement exploiter leur puissance pour démolir ce qui les entoure, mais également gagner des points supplémentaires en se vengeant et en tuant le joueur qui les a éliminés !Des capsules de virus sont éparpillées dans le niveau.Plus vous avez de capsules, plus vous deviendrez une créature puissante.N’en laissez aucune aux mains de vos adversaires !Développez vos compétences à votre guise !De nombreuses façons de jouerPartie classée:Le mode de jeu principal. Les joueurs s’affrontent et essaient de se dépasser dans les classements.Réalisez une bonne performance lors des matchs et vous obtiendrez suffisamment de points pour augmenter votre rang.Les nouveaux venus peuvent améliorer leur rang à leur rythme. N’ayez pas peur de débuter !Partie avec code:Jouez des matchs uniquement contre vos amis ou ceux à qui vous avez envoyé des codes.Vous ne remporterez pas les RP nécessaires à l’amélioration de votre rang ou de vos personnages, mais vous pourrez jouer avec des joueurs connus et de confiance.Simulation:Un mode d’entraînement hors ligne avec sa propre carte exclusive. Rendez-vous ici pour découvrir et maîtriser tous les personnages.Vous trouverez des armes et des ennemis spéciaux sur toute la carte, vous permettant d’essayer différentes stratégies avec des personnages nouveaux et personnalisés.Battlepass:Relevez divers défis comme « Tuer 5 fois avec Leon » ou « Tuer 3 fois avec un pistolet. »En fonction de vos résultats, vous débloquerez des récompenses et améliorerez votre rang.Personnalisez votre personnage de joueur !Réalisez une bonne performance pendant les matchs pour obtenir des points de résultat (RP).Ces points permettent de débloquer des Talents qui activent certains effets lorsqu’ils sont choisis, ainsi que des armes, costumes, fonds d’écran et bien plus encore.Accumulez des RP pour améliorer vos personnages et personnaliser leur apparence !Contenu téléchargeable:Achetez du contenu téléchargeable pour encore plus de fun ! Il y a le RP Booster qui double vos RP, le Pass Premium qui permet d’obtenir des récompenses spéciales pour le Battle Pass, des costumes pour personnages jouables et bien plus encore !Niveaux:R.P.D Poste de police de Raccoon CityMaison des Baker:Personnages: Survivants/ créaturesChris Redfield:Arme normale: USM-AIArme unique: DragoonHabileté passive : Fierté des onzeQuand la vie est diminuée, inflige des dégâts supplémentaires aux créatures en fonction de la vie restante.Skills 1:Esprit indomptable:Annule temporairement les effets de paralysie et de recul lorsque des dégâts sont encaisséset empêche Chris de mourir lors des coups fatals.Skill 2:Exosquelette AMG-78:Avance et lance un puissant coup de poing utilisant la force de frappe de l’exosquelette AMG-78.Assomme les survivants à l’impact.Jill Valentine:Arme normale: Samurai EdgeArme unique: CQBRHabileté passive : Force du désespoirAugmente votre attaque pendant un temps limité après l’esquive.(N’a pas d’effet sur la puissance de la mine terrestre)Skill 1:Mine terrestre:Place une mine terrestre devant vous, qui explose lorsqu’un ennemi s’en approche.Peut être également détonée avec une attaque.Skill 2:Hot Dogger:Lance une puissante attaque lacérante à courte portée via Hot Dogger.Peut frapper un adversaire jusqu’à trois fois d’affilée.Lorsque la compétence est utilisée juste après une esquive, l'attaque lacérante voit sa puissance augmentée, mais elle ne peut plus être enchaînée.Leon S. KennedyArme normale: MatildaArme unique: W-870Habileté passive : Fougue du noviceRégénère de manière automatique et graduelle la vie jusqu'au maximum quand elle est diminuée.Skill 1:Akimbo:Brandit un pistolet dans chaque main et active le style Akimbo.Augmente la cadence de tir et la capacité du chargeur.Prend fin après une période donnée ou lorsque vous changez d’arme.Skill 2:Coup de pied circulaire:Utilise le poids de votre corps pour lancer un coup de pied circulaire de courte portée vers l’avant.Peut toucher plusieurs ennemis à portée, et les assommer s’ils sont humains.Claire Redfield:Arme normale: Quickdraw ArmyArme unique: MQ 11Habileté passive : Chargement rapideRecharge automatiquement pendant les esquives lorsqu'elle est équipée de Quickdraw Army.Skill 1:Générateur électrique:Lance un générateur électrique vers l'avant.Crée une décharge électrique autour du générateur, qui électrocute les ennemis et inflige une petite quantité de dégâts.Skill 2:Adrénaline:Une dose d’adrénalinequi régénère légèrement la vie et remplit votre endurance d’Esquive.Ada Wong:Arme normale: Broom HcArme unique: ArbalèteHabileté passive : Sagesse de l'espionne:Restaure légèrement la jauge d’esquive lorsque la vie est très basse.Vous permet temporairement d’effectuer une esquive, quelle que soit votre position.Skill 1:Flèche explosive:Vous élève et lance une flèche explosive dans la direction de votre regard.Explose à l’impact, infligeant des dégâts à tous les ennemis dans le périmètre de l’explosion.Skill 2:Pied de lune:Effectue un coup de pied retourné à courte distance devant vous.Assomme les humains touchés par l’attaque.HUNK:Arme normale: MUPArme unique: LE 5Habileté passive : Drame de la Faucheuse:Si le Camouflage optique est activé, son effet est rallongé lorsqu’un adversaire est touché par Assassinat.Skill 1:Camouflage optique:Vous rend invisible et étouffe le bruit de vos pas pendant un temps limité.Augmente la puissance d’Assassinat quand il est actif.Skill 2:Assassinat:Fait usage d’un couteau dissimulé dans votre manche pourporter une attaque aussi puissante que rapide.Caractéristique uniqueFaites un retour en force avec la vengeance des armes biologique !Lorsqu’un survivant est vaincu, son corps se transforme en une puissante créature qui lui permet de se venger !Utilisez les caractéristiques uniques de chaque créature pour passer à l’offensive et rafler des tonnes de points !Créatures:Mycomorphe colosse:Capsules virus requises:0Skill 1:Auto-destruction:Libérez l’énergie stockée dans votre corps afin d’exploser et d’endommager tout ce qui vous entoure.L’énergie est accumulée au fur et à mesure, et à chaque fois que vous attaquez ou êtes attaqué.Plus vous stockez de l’énergie, plus l’explosion sera vaste et puissante.Skill 2:Rage:Augmente temporairement l’attaque et la vitesse d’attaque/déplacement.Utiliser une compétence lorsque l’effet est actif vous donne accès à une attaque sautée spéciale qui met fin à l’effet.Augmente la puissance d’Auto-destruction lorsqu'elle est activée.Hunter γ (Gamma):Capsules virus requises:1Skill 1:Voracité:Ouvre la bouche comme une fleur qui déploie ses pétales et mord son adversaire.Provoque un coup de grâce lorsque la compétence est utilisée pour tuer un survivant.Skill 2:Jet d'acide:Une attaque à moyenne portée qui fait jaillir de l’acide putride de sa bouche, vers l’avant.Se répand à l’impact, infligeant une petite quantité de dégâts.Jack Baker:Capsules virus requises:1Skill 1:Bienvenue dans la famille:Envoie un puissant coup de poing de courte portée et force l’adversaire à rejoindre la famille, un point c’est tout.Provoque un coup de grâce lorsque cette compétence est utilisée pour tuer un survivant.Skill 2:Tronçonneuse-ciseaux:Avance et effectue une attaque tournante à large portée avec la Tronçonneuse-ciseaux.Il est possible changer de direction pendant la rotation.Nemesis:Capsules virus requises:2Skill 1:Tentacules tueurs:Frappe le sol de ses tentacules et poignarde ceux qui se trouvent dans les parages.Attaque l’adversaire à moyenne portée en créant des tentacules aux pieds de ses ennemis.Provoque un coup de grâce lorsque cette compétence est utilisée pour tuer un survivant à portée.Skill 2:Lance-roquettes:Une attaque à longue portée qui lance une puissante roquette.Les roquettes peuvent être dirigées pendant que vous tenez le lance-roquettes.Tyran S:Capsules virus requises:2Skill 1:Sprint mortel:Un sprint rapide vers l’avant, suivi par un coup de griffe puissant de la main droite.Peut changer de direction pendant son sprint.Provoque un coup de grâce lorsque cette compétence est utilisée pour tuer un survivant.Skill 2:Frappe aérienne:Saute rapidement vers l’avant et inflige un coup de griffe descendant de grande portée.Peut changer de direction pendant son saut.La roadmap:Pour ma part je dis à voir, j'ai déjà test la première beta j'espère qu'il connaitra pas le même sort que l'autre jeu multi fournis avec RE3 remake qui à était vite abandonné par Neobards et infesté de cheaters sur pc, je pense que le bon move c'est de le mettre free to play et pas seulement si tu achètes Resident evil village.