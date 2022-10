On parle tout le temps des consoles Nintendo, Sony, Xbox voire Sega mais ils sont loin d'être tout seul.Aujourd'hui Sakharu va nous parler de La PC-Engine !Juste au cas ou Edward l'avait fait aussi.(En plus court je sais, aller vous plaindre a JVC.)

posted the 10/21/2022 at 04:10 PM by darkxehanort94