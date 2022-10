-Le grand retour de Konami,rien que ce nom me rappelles les grandes années de la PS1/PS2 c'est juste énorme-Silent Hill sur le devant de la scène avec plusieurs projets dont le remake d'un monument du jeu vidéo,on l'a longtemps rêvé celui la des années de rumeurs aujourd'hui c'est concret...-100% next gen-revoir ito et Yamaoka au travail c'est beauOn peut donc enfin rêver sur cette ***** de génération en tout cas de mon côté.Déjà j'ai tellement hâte de la sortie du remake ça va être long l'attente la vache j'espère un fin 2023...On peut se mettre à rêver de future remakes des autres volets de sh (1 2 et 4 a l'avenir ?) Rahh ça serait la folie totale le 1 avec ce moteur aussi mais ça n'est pas exclus vu que Konami a l'air de kiffer ce qua fait Capcom...Et bien sur la question de MGS.Pour moi si ils refond les sh obligatoirement ils vont refaire les MGS au moins le 1 ou le 2 .Tout est permis désormais.on a assisté à une conférence Konami avec que des nouveaux jeux et que des Silent Hill c'est énormeBientôt le retour de ISS ahah.ca régale quand même...