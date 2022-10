Sorti le 18 Octobre 2011 sur PS3, Xbox 360, PC et plus tard Wii U, Arkham City est la suite 2 ans plus tard d'Arkham Asylum qui avait déjà été un gros succès et sa suite a encore été mieux reçu par les critiques, permettant pour la première fois de contrôler Batman en monde ouvert et la possibilité de jouer Catwoman.A quelques jours de la sortie de Gotham Knights je suis entrain de le faire avec la compilationet il n'a pas pris une ride !Personnellement cela reste mon opus préféré à ce jour, je sais que certains préférent Asylum pour son coté plus linéaire et son ambiance mais je trouve que City améliore tout les points de son prédécesseur, que ce soit en gameplay, possibilités de combos, liberté, casting, collectibles.Même si le scénario n'est à mes yeux pas le meilleur de la série, on retiens beaucoup de moments marquants dont son intro et sa fin, et les rebondissements tout au fil de l'intrigue avec des moments mémorables (le musée du Pingouin, le combat de boss contre Mr Freeze...)Un jeu qui a marqué son époque, un des plus grand de sa génération et il reste pour moi toujours a l'heure actuelle le meilleur jeu de super héros.