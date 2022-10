Salut la team GK ! Ici Ozymandia, je suis un membre peu actif sur le site mais j'y viens tout les jours pour lire les articles et blog depuis maintenant la période 2009-2010 ! (Ces années la paraissent très lointaines quand j'y repense.)Je participe donc assez peu activement mais je souhaite changé un peu tout cela et partagez avec vous mes créations.J'ai ouvert depuis peu une chaine Youtube nommé :(OGA pour faire court)Vous l'aurez deviné une chaine de Gaming comme il en existe des millions mais au moins c'est la mienne, infusé de ma personnalité.Je poste mes vidéos de gameplay que je capture depuis ma Ps5. Parfois ces moment sont épiques parfois ce sont de gros fail qui me font rires et j'en profite pour les retoucher un peu avant de poster tout cela sur ma chaîne.Je fais aussi des lives twitch en ce moment sur God of War 2018 pour fêter l'arrivée de sa suite très attendue ou je reviens sur la saga tout en partageant un moment de pur Gaming.Voici quelques vidéos qui seront plus "parlante" que des mots.Si tout cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonnez ou à donnez votre avis c'est toujours bon à prendre sachant que je débute et qu'il y'a beaucoup d'axe d'amélioration.J'ai pas mal de projet en tête notamment des débats et autres types de contenu.Liens vers OGA YoutubeLiens vers OGA TwitchMerci de m'avoir lu ! Au faite quel jeux attendez vous avec impatience ? Moi c'est God of War Ragnarok et Forspoken !