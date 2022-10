3ème et dernier jour de la Béta fermé Street Fighter 6Pour l'occaz, je vous partage les 1ers combos que j'ai trouvé avec KenSatisfait globalement du jeu et de ses nouvelles mécaniques. Il est bien + technique que SFV et le jeu est bien + profond. Le seul defaut que je lui trouve c'est qu'il est un poil lent. Mais pour le reste c'est du tout bon. L'interface, le Hub, les options, le online, le netcode, tout est bon ! Enjoy !