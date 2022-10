Les previews du jeu sont sorties et elles sont toutes pour la grande majorité positives.Toutes soulignent l'ambiance réussie du jeu et l'aspect coop du titre s'annonce prometteur.L'aspect détective a l'air pas mal mis en avant, pour pouvoir avancer dans les diverses missions, le jeu a l'air varié a ce niveau là avec d'un coté la Cours des Hiboux, de l'autre certains vilains emblématiques.Un petit doute sur le gameplay des combats, il faudra voir à sa sortie.Personnellement je doute qu'il soit aussi marquant que les jeux Arkham.. mais si on peut avoir un bon jeu dans l'univers de Batman, je dis oui !