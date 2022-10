Je rejoins cependant Twinsen sur quelques couacs de jouabilité qui peuvent de temps en temps frustrer lors des scènes qui demandent le plus de précision, mais rien de bien terrible qui viendrait altérer mon plaisir du jeu, qui se permet un rythme parfait de quelques heures, un voyage au centre de l'étrange très plaisant.

Car s'il y a bien un domaine où Little Nightmares tire son épingle du jeu, c'est son imaginaire horrifique avec ses corps déformés, ainsi que toute la scénographie qu'il va déployer pour mettre mal à l'aise le joueur. L'apothéose sera atteinte dans une scène de banquet magnifiquement réalisée.

Pur cinematic platformer, formule remise au goût du jour par Playdead depuis Limbo, Little Nightmares ne cherche pas forcément à faire original au niveau du gameplay, mais qu'importe, l'équipe de Tarsier Studios va faire les choses bien... et c'est déjà très bien !

posted the 10/02/2022 at 01:18 PM by obi69